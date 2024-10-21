Український чемпіон Олімпіади-2018 несподівано завершив кар'єру

Українець Олександр Абраменко не братиме участі в новому олімпійському циклі та зимових Іграх 2026 року.

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport-Express .

36-річний фристайліст припинив виступи на міжнародній арені. Олімпійський чемпіон Пхьончхана змагався на п'яти "білих" Олімпіадах.

"Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко вже закінчив свою спортивну кар'єру. Можливо, за медаль на Іграх через два роки побореться інший фристайліст, призер етапів Кубка світу в лижній акробатиці Дмитро Котовський. Будемо готуватися, а далі побачимо", – заявив Гутцайт.

Сам спортсмен раніше не оголошував про завершення кар'єри. Дворазовий призер Олімпійських ігор навесні торік був прооперований. Через тривале відновлення після травми коліна він пропустив увесь сезон 2023/24 в лижній акробатиці.

Хто такий Олександр Абраменко

Уродженець Златополя на Харківщині, у дитинстві переїхав із батьками до Миколаєва. Там почав займатися лижними видами в 10 років, а в 12 виконав перший стрибок із трампліна.

На міжнародний рівень пробився в 2005 році. Володар малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики 2015/16, віце-чемпіон світу (2019), 8-разовий призер етапів Кубка світу. На Олімпійських іграх-2018 тріумфував у чоловічій акробатиці, а в Пекіні-2022 завоював срібну нагороду.

Випускник Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ст. Одружений з російською фристайлісткою Алєксандрою Орловою, виховують двох синів.