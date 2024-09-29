UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Михайлюк обрав номер у новій команді НБА

Фото: Святослав Михайлюк у майці збірної України (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Український новачок "Юти Джаз" Святослав Михайлюк визначився з ігровим номером на прийдешній сезон Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х інсайдера Етьєна Каталана.

27-річний українець став "джазменом" влітку 2024 року. "Бостон" не продовжив із ним контракт після чемпіонського сезону.

Михайлюк підписав чотирирічну угоду на суму 15 млн доларів. Утім, гарантованим є лише перший рік зі зарплатою 3,5 млн.

 

Фото: Нова форма Михайлюка (x.com/EtienneCatalan)

 

Українець взяв 19-й номер, під яким у минулому сезоні в складі "Джаз" виступав інший європеєць – хорватський форвард Лука Шаманіч. Після року в "Юті" балканець залишив команду та перейшов до турецького "Фенербахче".

У минулому сезоні Михайлюк став чемпіоном НБА у складі "Селтікс". Натомість "Джаз" фінішували у регулярному чемпіонаті на 12-му місці у Західній конференції та не пробились до плей-офф.

"Юта" – восьма команда, за яку захисник збірної України гратиме в НБА. Він став другим представником нашої країни у клубі зі Солт-Лейк-Сіті. У 2007-2011 роках тут виступав центровий Кирило Фесенко.

Раніше баскетболіст молодіжної збірної України приєднався до команди-рекордсмена зі США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол