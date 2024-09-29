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Михайлюк выбрал номер в новой команде НБА

Солт-Лейк-Сити, Воскресенье 29 сентября 2024 12:00
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Михайлюк выбрал номер в новой команде НБА Фото: Святослав Михайлюк в майке сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

Украинский новичок "Юты Джаз" Святослав Михайлюк определился с игровым номером на грядущий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х инсайдера Этьена Каталана.

27-летний украинец стал "джазменом" летом 2024 года. "Бостон" не продлил с ним контракт после чемпионского сезона.

Михайлюк подписал четырехлетнее соглашение на сумму 15 млн долларов. Впрочем, гарантированным является только первый год с зарплатой 3,5 млн.

Михайлюк выбрал номер в новой команде НБА

Фото: Новая форма Михайлюка (x.com/EtienneCatalan)

Украинец взял 19-й номер, под которым в прошлом сезоне в составе "Джаз" выступал другой европеец – хорватский форвард Лука Шаманич. После года в "Юте" балканец покинул команду и перешел в турецкий "Фенербахче".

В прошлом сезоне Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Селтикс". В свою очередь "Джаз" финишировали в регулярном чемпионате на 12-м месте в Западной конференции и не пробились в плей-офф.

"Юта" – восьмая команда, за которую защитник сборной Украины будет играть в НБА. Он стал вторым представителем нашей страны в клубе из Солт-Лейк-Сити. В 2007-2011 годах здесь выступал центровой Кирилл Фесенко.

Ранее баскетболист молодежной сборной Украины присоединился к команде-рекордсмену из США.

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