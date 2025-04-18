Український бюджет втрачає мільйони через експорт металобрухту, - експерт

"Якщо в перший рік війни експортувалося 50 з лишком тисяч тонн металобрухту, то минулого року - вже майже 300 тисяч тонн. Цього року ми можемо вийти на півмільйона тонн експорту. Для нас і української економіки це величезні втрати. Тому що 1 тонна брухту, яка перероблена в сталь в Україні, приносить десь у 8,5 рази більше надходжень. Тільки валютних надходжень вона приносить у 5 разів більше! Плюс, дає роботу суміжним галузям. Тому ефект для економіки просто величезний, якщо 1 тонна брухту, замість вивезення з країни, переробляється всередині. Зараз же Україна нічого не отримує від експорту", - наголосив Каленков.

Він пояснив, що наразі майже 90% українського брухту вивозиться з України до ЄС, з яким у нас відсутнє експортне мито в рамках угоди про вільну торгівлю. Крім того, експорт брухту це фактично сірий бізнес, де усі на ФОПах, а валютний виторг у країну може не повертатися.

"Тобто, фактично експорту - це чорна діра, в яку з України вивозиться цінна сировина, стратегічна для промисловості. Брухт іде у порти Євросоюзу, а звідти – просто вивозиться далі до Туреччини, в Індію, тобто у країни, які досі купують енергетичні ресурси з РФ за заниженими цінами, і можуть собі дозволити вигрібати брухт за будь-якою ціною", - наголосив Каленков.

Він підкреслив, що сталь, вироблена на комбінатах цих країн, є недорогою за собівартістю, і фактично б’є по металургійному експорту країн, які відмовилися від співпраці з РФ, і по українському в тому числі.

"Тим часом зростання експорту призводить до того, що на внутрішньому ринку ми маємо дефіцит брухту, і це тисне на ціни. Тому що ми конкуруємо з країнами, які вигрібають енергоресурси з російської федерації за цінами в рази меншими, ніж платять українські та європейські виробники. Це все призводить до величезних втрат до бюджету", - резюмував Каленков.

Як відомо, за підсумками січня-березня 2025 року Україна збільшила експорт брухту чорних металів на 32% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ключовим напрямком експорту залишається Польща, туди експортовано 90% сировини. З ЄС ми маємо практично нульове експортне мито на брухт.



За даними митних служб, український брухт в ЄС не затримується: звідти він експортується до Туреччини та інших країн. Такі схеми використовуються для обходу мита на експорт, яке для Туреччини складає 180 євро за тонну.