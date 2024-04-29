Український бізнес закликав ЄС посилити санкції проти російської металопродукції

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) закликала Європейський Союз до активних дій для припинення імпорту залізорудної та чорних металів із Росії. У 2023 році Росія продала залізорудну продукцію та чорні метали на суму 3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення асоціації.

"НАДПУ надіслала листи із закликом до рішучих дій до президента Єврокомісії, міністра закордонних справ Франції та інших впливових європейських діячів. Європейський Союз наклав санкції на російську продукцію, але вони, на жаль, неповні. Як результат, імпорт залізорудної продукції та чорних металів з росії все ще залишається на високому рівні, а це означає мільярди євро, що перетікають до російської військової машини", - сказано у повідомленні.

У НАДПУ наголосили: у 2023 році Росія все ще змогла продати залізорудну продукцію та чорні метали на суму 3 млрд євро, що допомогло фінансувати її війну проти України та демократії.

"Це також негативно впливає на українські та європейські компанії, оскільки російські експортери демпінгують на європейському ринку, роблячи неконкурентоспроможними місцевих виробників", - наголосили в асоціації.

У НАДПУ також детальніше пояснили про санкційні виключення, які потрібно скасувати. Так, досі не накладено санкції на російську залізорудну продукцію - аглоруду, концентрат та окатиші. Крім того, у 12-му пакеті санкцій продовжено на 4 роки період санкційних виключень для російських слябів у обсягах, які достатні для покриття власних потреб російських перекатних заводів у ЄС та реалізацію іншим заводам.

Також у 12-му пакеті були ухвалені додаткові санкції проти російського чавуну та заліза прямого відновлення DRI/HBI, проте вони також передбачають завищені квоти у перехідний період.

"Україна разом з іншими Європейськими країнами готова замінити російську продукцію на європейському ринку. І це має стати свідченням партнерських відносин та підтримки українського бізнесу. Ми закликаємо ЄС до рішучих дій і розраховуємо на взаєморозуміння та підтримку", - зауважили в асоціації.

НАДПУ пропонує внести зміни до санкційного законодавства ЄС та доповнити перелік заборонених до ввезення товарів залізорудною продукцією, зменшити квоти на ввезення для чавуну, заліза прямого відновлення та сляби.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив вже 12 пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Водночас, була продовжена дія квот на російські сляби ще на чотири роки. Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

Своєю чергою Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала це рішення: там заявили, що це історична помилка.