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Український бізнес отримає більше державних замовлень: що відомо

Київ, П'ятниця 03 листопада 2023 14:12
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Український бізнес отримає більше державних замовлень: що відомо Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Бізнес, товари якого раніше не вироблялися в Україні, отримає більше державних замовлень. Мова йде про автівки, вантажівки, автовишки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Друге рішення, направлене на підтримку нашої економіки, стосується внесення змін до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Зокрема, ми змінимо процедури, які дозволять новим товарам, які раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації", - зазначив Шмигаль.

Мова йде про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів. За словами прем'єра, це дасть змогу підтримати українських виробників при державних закупівлях.

"Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави", - додав глава уряду.

Штрафи для ФОП

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися штрафи для бізнесу. Йдеться про торгівлю без касових апаратів.

Крім того, влада обіцяє перевірити підприємців, які досі працюють без касових апаратів.

Більше про те, кому загрожують штрафи та їх розмір - у матеріалі РБК-Україна.

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