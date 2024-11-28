Український біатлоніст фінішував у топ-20 на прем'єрній гонці Кубка IBU

У шведській Ідре стартував Кубок Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) – друга за значимістю серія змагань у даному виді спорту. У першій гонці сезону найкращий результат серед українців показав Тарас Лесюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

28-річний біатлоніст з Івано-Франківщини з однією хибою на вогневому рубежі фінішував у спринтерській гонці 16-м. Інші українці опинилися поза межами топ-30.

Руслан Ткаленко завершив гонку 34-м, за ним розташувався Денис Насико – 35-й. Дебютував за національну збірну на Кубку IBU Сергій Супрун, якому вдалося посісти 55-е місце. А от Богдан Борковський не впорався зі стрільбою, тому з п'ятьма промахами фінішував лише 69-м.

Переможцем спринту став норвежець Сверре Дален Аспенс із загальним часом 23:20.7. Срібну медаль здобув його співвітчизник Мартін Ульдаль, який відстав на 12 секунд. Третім фінішу дістався француз Антонен Гігонна, який продемонстрував ідеальну стрільбу, проте поступився головним конкурентам у швидкості.

Сьогодні, 28 листопада, свої змагання на Кубку IBU спринтерською гонкою розпочнуть і жінки. До складу збірної України на стартовий етап увійшли шестеро спортсменок: Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Надія Бєлкіна, Ксенія Приходько, Любов Кип'яченкова та Ірина Петренко. На кожну гонку наша збірна може виставити п'ять учасниць. Ще одна спортсменка залишатиметься в резерві.

Перший етап Кубка IBU в Ідре триватиме до 1 грудня. У програмі змагань – спринт та гонки переслідування.