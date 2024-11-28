Украинский биатлонист финишировал в топ-20 на премьерной гонке Кубка IBU

В шведской Идре стартовал Кубок Международного союза биатлонистов (IBU) – вторая по значимости серия соревнований в данном виде спорта. В первой гонке сезона лучший результат среди украинцев показал Тарас Лесюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

28-летний биатлонист с Ивано-Франковщины с одним промахом на огневом рубеже финишировал в спринтерской гонке 16-м. Остальные украинцы оказались за пределами топ-30.

Руслан Ткаленко завершил гонку 34-м, за ним расположился Денис Насико – 35-й. Дебютировал за национальную сборную на Кубке IBU Сергей Супрун, которому удалось занять 55-е место. А вот Богдан Борковский не справился со стрельбой, поэтому с пятью промахами финишировал лишь 69-м.

Победителем спринта стал норвежец Сверре Дален Аспенс с общим временем 23:20.7. Серебряную медаль получил его соотечественник Мартин Ульдаль, отставший на 12 секунд. Третьим финиша достиг француз Антонен Гигонна, продемонстрировавший идеальную стрельбу, однако уступивший главным конкурентам в скорости.

Сегодня, 28 ноября, свои соревнования на Кубке IBU спринтерской гонкой начнут и женщины. В состав сборной Украины на стартовый этап вошли шесть спортсменок: Лилия Стеблина, Дарья Чалик, Надежда Белкина, Ксения Приходько, Любовь Кипяченкова и Ирина Петренко. На каждую гонку наша сборная может выставить пять участниц. Еще одна спортсменка будет оставаться в резерве.

Первый этап Кубка IBU в Идре продлится до 1 декабря. В программе соревнований – спринт и гонки преследования.