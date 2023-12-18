На українській АЕС встановлять перший енергоблок західного зразка

"Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це - одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Голова "Енергоатому" Петро Котін зазначив, що отримання цього обладнання має важливе значення для української енергосистеми, оскільки фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, тоді як наразі найпотужніші в Україні атомні блоки - 1000 МВт.

Головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман зауважив, що технологія АР1000 є однією з найперспективніших у світі.

" Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, адже це дуже надійна технологія. Сьогодні п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять - майже готові до пуску", - підкреслив голова Westinghouse.

Будівництво нових реакторів

Нагадаємо, у листопаді 2021 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали дві угоди про співпрацю з метою реалізації пілотного проекту з будівництва енергоблоків АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС. Крім того, у січні 2023 року уряд своїм розпорядженням погодив пропозиції Міненерго про розроблення ТЕО будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000.

Загалом, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Україна отримала першу партію американського ядерного палива. Паливо Westinghouse Electric Company Україна планувала отримати у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Таким чином "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.