ua en ru
Нд, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським провайдерам пропонують гранти від Німеччини. Хто має право

Україна, Неділя 26 листопада 2023 20:21
UA EN RU
Українським провайдерам пропонують гранти від Німеччини. Хто має право Фото: українським провайдерам пропонують гранти від Німеччини (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Телеком-компанії України можуть отримати гранти для відновлення інтернету. Мова йде про провайдери на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"70 українських телеком-компаній можуть отримати до 10 тисяч євро від Уряду Німеччини в межах програми ReACT4UA/EU4Business, щоб відновити інтернет на деокупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Хто може приймати участь?

До участі запрошують компанії, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Кошти можна витратити на:

  • обладнання та матеріали для відновлення мереж;
  • рахунки за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати на утримання мереж;
  • зарплати працівників.

Додаткова інформація

Ознайомитися з подробицями програми та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Дедлайн - до 30 листопада 2023 року (до 18:00). За додатковою інформацією звертайтеся на електронну адресу: k.parunova@brdo.com.ua. У темі листа зазначте "EU4Business Telecom - додаткові запитання".

Гранти в Україні

В Україні вже кілька років активно працює система грантів. Це безповоротна фінансова допомога для бізнесу, неприбуткової організації чи фізособи. Кошти можна залучити у розвиток власного проекту чи забезпечення певних потреб вже існуючого бізнесу.

Для прикладу, нещодавно в Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", де можна подати заявку і отримати від держави грант на власну справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
помощь бизнесу
NEWS
В Одесі через перебої зі світлом зупинили районні котельні, в області фіксують ураган
В Одесі через перебої зі світлом зупинили районні котельні, в області фіксують ураган
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах