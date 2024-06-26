Українським пенсіонерам продовжили "воєнні" виплати: хто і як може отримати гроші

Українським пенсіонерам, які живуть у зоні бойових дій та мають низькі пенсії, додаткові виплати від ВПП ООН продовжать до кінця 2024 року.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю ініціативу, а також хто і як може отримати гроші від міжнародних гуманітарних організацій.

Що варто знати про проект

Міністерство соціальної політики України активно співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення грошових виплат тим громадянам, яким вони найбільше необхідні.

З огляду на це у серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проект - для об'єднання зусиль у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій.

Йдеться, зокрема, про підтримку пенсіонерів, які:

проживають у зоні бойових дій

мають низьку пенсію

не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій

Відтоді такою допомогою було охоплено понад 421 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Її сукупний обсяг становить уже понад 1,68 млрд гривень.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, реалізація проекту дозволила спрямовувати наявний у міжнародних партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш вразливим громадянам похилого віку.

"На жаль, часто пенсіонери - особливо самотні - не мають можливості самостійно звернутись за отриманням додаткової допомоги (зареєструватись на відповідному сайті, відвідати офіс міжнародної організації тощо). Особливо важливо мати таку допомогу людям літнього віку, які проживають на територіях, близьких до активних або можливих бойових дій", - наголосила представниця уряду.

Хто і як може отримати грошову допомогу

Додаткові виплати від ВПП ООН для пенсіонерів продовжать до грудня 2024 року включно.

Надалі питання продовження виплат вирішуватиметься донорами залежно від наявного фінансування (нині програма фінансується ВПП за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, ЄС і приватних донорів).

"Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна", - зауважила тимчасово виконуюча обов'язки директора ВПП ООН в Україні Маріанна Ворд.

Отримати таку додаткову грошову допомогу можуть пенсіонери:

які отримують пенсію меншу за 3250 грн

які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій №309)

які не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам після 1 березня 2023 року

Для призначення додаткових виплат пенсіонерам спеціально звертатись нікуди не потрібно.

ВПП ООН спрямовує кошти на підставі інформації про пенсіонерів, уже наявної в базах даних Пенсійного фонду.

Виплата проводиться: