Українським педагогам зарахують до стажу роботу за кордоном: деталі

Що зміниться для педагогів та науковців

Раніше час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за кордоном зараховувався до стажу педагогічної діяльності для виплати надбавки за вислугу років, якщо це було передбачено міжнародними угодами (договорами). Але існують країни, з якими Україна не має таких угод, і тому робота за кордоном не враховувалася в стаж.

Водночас після 24 лютого 2022 року кількість країн, де працевлаштовані українські педагоги та науковці, значно зросла.

До сьогодні працівникам, які після повернення в Україну працевлаштувалися на педагогічні чи науково-педагогічні посади, не зараховувався час роботи за кордоном до стажу для виплати надбавки за вислугу років.

У МОН наводять приклад, коли до початку повномасштабної війни в Україні вчитель із 17-річним педагогічним стажем працював у школі в Бердянську та отримував надбавку 20%. Після вимушеного переїзду до Люксембургу він пропрацював три роки вихователем у муніципальній школі. Повернувшись до України після завершення війни і знову влаштувавшись на педагогічну посаду, ці три роки роботи за кордоном зарахують у його стаж. Відповідно, його надбавка збільшиться з 20% до 30% посадового окладу.

Як отримати надбавку

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів і установ освіти мають право на щомісячну надбавку за вислугу років, яка залежить від стажу роботи:

понад 3 роки – 10% посадового окладу

понад 10 років – 20% посадового окладу

понад 20 років – 30% посадового окладу

Час роботи за кордоном буде зарахований до стажу педагогічної роботи за умови надання підтверджувальних документів, таких як трудовий договір або угода. Це правило діятиме під час воєнного стану та протягом одного року після його завершення.

До стажу також будуть зараховані періоди, коли працівники фактично не виконували своїх обов'язків, але за ними зберігалося місце роботи та заробітна плата (повністю або частково).