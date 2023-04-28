В українських СІЗО хочуть запустити платні інтернет та мобільний зв'язок

В Україні планують реалізувати протягом двох років експериментальний проект щодо платних послуг в СІЗО. Мова йде про доступ до Інтернету та мобільного зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також мова йде про доступ до Інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів IP-телефонії особам (мобільний зв'язок - ред.), узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби
Також Мельничук повідомив, що було затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.
Нагадаємо, що на Закарпатті презентували нову платну камеру у місцевому СІЗО із покращеними умовами тримання для ув'язнених жінок.
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