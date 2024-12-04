Українських хокеїстів відсторонили від міжнародних змагань: наслідок розколу в федерації

Причиною відсторонення стали борги, які має українська федерація перед європейською. Йдеться про 32 тисячі євро, що не були виплачені у період 2022-2024 років. Основна частина – внески за участь у змаганнях команд усіх вікових категорій.

Через це Україна не зможе бути представлена на міжнародних турнірах у 2025 році. Крім того, національним командам загрожує пониження у найнижчий дивізіон. Відсторонення стосується всіх збірних України – від юнацьких до дорослих.

Президент Федерації хокею на траві України Сергій Донцов вважає, що ситуація з відстороненням – наслідок розколу всередині самої системи та "залаштункових ігор" з боку опозиції до чинного керівництва організації.

У той же час тренери жіночої збірної України Євген Бондаренко та Світлана Макаєва наголошують, що національна федерація отримала необхідні кошти від НОК, але не перерахувала їх європейській. Наприкінці листопада Бондаренко зареєстрував у правоохоронних органах заяву про фінансовий злочин з боку керівників вітчизняної Федерації хокею на траві.