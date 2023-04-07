UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські захисники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута (відео)

Фото: прикордонники показали "дорогу життя" до Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники показали, як виглядає так звана "дорога життя" до Бахмута. Через багнюку там застрягають навіть бронеавтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На опублікованих кадрах помітно, що через весняну погоду дорога перетворилася у суцільну багнюку. Проїхати до міста-фортеці може лише спецтехніка.

На відео один з бійців зазначив, що у багнюці застрягла навіть броньована машина канадського виробника Roshel. Ймовірно, мова йде про бронемобіль Senator, який раніше отримала Україна.

Проте українські бійці не здаються, а на допомогу приходить важка броньована техніка.

Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що, ймовірно, російські окупанти просунулися до центру Бахмута.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські захисники відбили понад 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмутпограничная службаприкордонникиВійна в УкраїніВійна Росії проти України