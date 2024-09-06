Українські забудовники стали створювати більше паркомісць: як змінилася вартість квартир

Кількість квартир у ЖК не відповідає кількості паркомісць

Одним із найбільш проблемних питань в організації інфраструктури житлових комплексів є кількість паркомісць. Хоча ДБН встановлює чіткі правила для розрахунку потрібної кількості місць на стоянці, виходячи з кількості квартир в ЖК, у деяких місцях проблема не знаходить рішення, оскільки норми стосуються лише новобудов.

За даними дослідження, яке ми проводили у квітні 2024 року, 81% респондентів зазначили, що мають в сімʼї одну машину, в той час, як решта 19% – два і більше авто. Тож для багатьох (25% респондентів), питання наявності паркомісця є одним з важливих аспектів підбору житла. Якщо в нових комплексах та будинках мінімальну кількість місць для авто визначається нормами ДБН, то в старому житловому фонді питання ніяк не регулюється.

Іноді на ситуацію позитивно може вплинути наявність платних паркувальних майданчиків неподалік житлових комплексів, але це можливо лише за наявності достатньої кількості вільного простору для створення такого бізнесу.

Продажі гаражів та паркомісць зростають

В опитуванні, яке наша команда проводила у березні 2024 року, 30% респондентів назвали відсутність великих стоянок на території недоліком купівлі житла на вторинному ринку, а 39% вважають їх наявність перевагою для придбання квартири в новобудові.

Своєю чергою вартість продажу гаражів, паркомісць та паркінгів зростає з кожним роком, та зараз на 44% вища в порівнянні з 2021 роком. Цікавим є те, що станом на серпень 2024 року, кількість оголошень з продажу гаражів та місць для авто на стоянці зменшилась на 42%, тоді як пропозиції з продажу паркінгів лишились майже незмінними. Разом із тим, кількість відгуків на подібні оголошення різко знизилась порівняно з 2021 роком – їх стало на 65% менше в категорії “Гаражі та парковки”.

Серед оголошень про продаж квартир, дані покращуються. У 2022 році в Україні, 29% пропозицій продажу квартир містили інформацію про наявність власного паркомісця, тоді як зараз таких 35%. Ситуація у Києві ще краща – 40% пропозицій з місцем під авто, проти 30% у 2022. Ця тенденція так само підтверджує той факт, що забудовники стали враховувати потреби мешканців у паркувальних місцях на етапі проєктування та побудови нових житлових комплексів.

Ціна залежить від пропозиції

Проте разом з кількістю пропозицій зростає і ціна – порівнюючи з 2022 роком, коли медіанна вартість за квартиру з паркомісцем в Україні становила 1,7 млн грн, то станом на 2024 вона зросла на 35%, до позначки 2,3 млн грн. В Києві склалась схожа ситуація – медіанна вартість 2022 року в розмірі 2,8 млн грн, зросла на 32%, до позначки 3,7 млн грн.

Важливо звернути увагу і на той факт, що зацікавленість населення у квартирах з паркомісцями теж підвищилась – в Україні на 7% більше відгуків на оголошення в категорії порівняно з 2022 роком, а в Києві на 16%.

Тож попри меншу зацікавленість покупців у підборі паркомісць окремо, потреба у квартирах разом із місцем для авто зростає. Це лишається важливим фактором для комфортного життя, що підтверджується і зростанням цін на таку нерухомість: оскільки наявність паркомісця стає все більш важливим фактором для покупців, це стимулює підвищення вартості.

Підсумовуючи можна зробити висновок, що ситуація з паркуванням на ринку нерухомості поступово покращується, у порівнянні з 2021 та 2022 роками, коли люди були найбільш зацікавлені в окремому підборі паркомісць та гаражів для себе.

Нові ЖК враховують необхідність розміщення авто резидентів неподалік їх оселі. Та, попри поступові покращення, запит на нерухомість разом з паркомісцем зростає, що може бути зумовлене збільшенням кількості авто в містах. Забудовникам варто дотримуватися обраної стратегії збільшення паркомісць та так само брати до уваги сучасні запити покупців.