Українські воїни збили дві ракети Х-59/Х-69 над Дніпропетровською областю (відео)

Удари по Дніпропетровській області

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, кілька днів тому окупанти вдарили по цивільній адміністративній будівлі у Кривому Розі.

Було відомо про 3 загиблих та 17 поранених мирних громадян.

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