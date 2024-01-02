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Українські воїни на Запорізькому напрямку знищили росіян ударом з артилерії (відео)

Архівне фото: Українські воїни на Запорізькому напрямку знищили росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України вдарили по позиціях росіян у Запорізькій області. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники "викурили" з нір окупантів і всипали їм свинцю", - йдеться в заяві.

На Запорізькому напрямку аеророзвідники ДПСУ виявили ворожі позиції та скоригували туди вогонь артилерії. 

"Щойно загарбники вилізли з нір, одразу отримали добавки. З 7 окупантів лише 2 вдалося втекти", - пишуть прикордонники.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 січня, склали 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 13 ББМ та 49 артсистем ворога.

Також Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

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