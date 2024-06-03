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Українські воїни вдарили по С-300 на території РФ: Верещук показала фото

Фото: ЗСУ завдали удару по С-300 на території Росії (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу С-300, який знаходився на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.

"Гарно горить. Це російський С-300. На російській території", - написала міністр.

Також вона нагадала, що по С-300 вдарили в перші дні після дозволу на використання західної зброї для атак на російську територію.

Удари по РФ зброєю Заходу

Нагадаємо, останні кілька тижнів низка союзників України дозволила ЗСУ використовувати передане озброєння для ударів по території Росії.

Зокрема, свою зброю для таких атак дозволили використовувати США. У Вашингтоні також уточнили, що бити по РФ досі не можна далекобійними ракетами ATACMS.

Більш детально про нові дозволи Заходу - у матеріалі РБК-Україна.

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