Українські воїни вдарили по С-300 на території РФ: Верещук показала фото

Удари по РФ зброєю Заходу

Нагадаємо, останні кілька тижнів низка союзників України дозволила ЗСУ використовувати передане озброєння для ударів по території Росії.

Зокрема, свою зброю для таких атак дозволили використовувати США. У Вашингтоні також уточнили, що бити по РФ досі не можна далекобійними ракетами ATACMS.

Більш детально про нові дозволи Заходу - у матеріалі РБК-Україна.

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