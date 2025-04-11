Українські воїни все ще в Курській області: розвідка Естонії розкрила деталі

Ситуація в Курській області

"Що стосується Курської області, то, за нашою оцінкою, там усе ще присутні українські Збройні сили. Це дуже невелика територія. За оцінками, 50 квадратних кілометрів перебувають під контролем українських збройних сил", - розповів Кессельманн.

Він уточнив, що Україна також чинить тиск і на інших ділянках фронту на півночі. Зокрема, йдеться про Бєлгородський напрямок.

"Тим самим Україна також "зв'язує" ресурси російських збройних сил, що не дає змоги Росії посилити основний напрям удару і відкрити новий напрямок", - розповів підполковник.

Бої в Донецькій області

Кессельманн розповів, що за останній тиждень середньодобова кількість атак російських окупантів становила 140 на день. Переважна більшість таких атак відбулася в Донецькій області.

"Російська Федерація, як і раніше, націлюється на Донецьку область, 69 відсотків якої, як і раніше, перебувають під контролем Російської Федерації", - додав він.

Також представник естонської розвідки звернув увагу, що 31% території Донецької області, який залишається під контролем України, охоплює такі великі міста, як Слов'янськ і Краматорськ.