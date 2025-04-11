Українські воїни все ще в Курській області: розвідка Естонії розкрила деталі

Українські захисники утримують контроль над територією в Курській області. Йдеться про близько 50 квадратних кілометрів.
Про це заявив заступник командувача Центром розвідки Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Що стосується Курської області, то, за нашою оцінкою, там усе ще присутні українські Збройні сили. Це дуже невелика територія. За оцінками, 50 квадратних кілометрів перебувають під контролем українських збройних сил", - розповів Кессельманн.
Він уточнив, що Україна також чинить тиск і на інших ділянках фронту на півночі. Зокрема, йдеться про Бєлгородський напрямок.
"Тим самим Україна також "зв'язує" ресурси російських збройних сил, що не дає змоги Росії посилити основний напрям удару і відкрити новий напрямок", - розповів підполковник.
Кессельманн розповів, що за останній тиждень середньодобова кількість атак російських окупантів становила 140 на день. Переважна більшість таких атак відбулася в Донецькій області.
"Російська Федерація, як і раніше, націлюється на Донецьку область, 69 відсотків якої, як і раніше, перебувають під контролем Російської Федерації", - додав він.
Також представник естонської розвідки звернув увагу, що 31% території Донецької області, який залишається під контролем України, охоплює такі великі міста, як Слов'янськ і Краматорськ.
Нагадаємо, українська операція в Курській області триває з серпня минулого року. В останні місяці росіяни проводили активні спроби витіснити українські сили з регіону. Тому ЗСУ були змушені відійти на більш вигідні позиції. Зокрема, Україна втратила контроль над російським містом Суджа.
Зараз Росія часто поширює чутки про нібито оточення українських воїнів у Курській області. Пропагандисти, зокрема, публікували фейкове відео з бійцями ЗСУ.
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