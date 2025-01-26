Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області

Українські захисники вдруге за тиждень уразили НПЗ у Рязанській області. Також воїни завдали удару по передовому пункту управління РФ у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В ніч на 26 січня об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка залучена до забезпечення російської окупаційної армії, уразили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління Міноборони.

Це був повторний удар по НПЗ. Після атаки зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Генштаб повідомив, що Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Також нещодавно українські ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються

Подробиці нальоту дронів на НПЗ

Як зазначають джерела РБК-Україна, Міноборони РФ відрапортувало про нібито збиття восьми безпілотників в Рязанській області. Але очевидці зафіксували на відео близько 10 вибухів, після чого в різних місцях НПЗ почалися сильні пожежі.

За словами джерел, місцеві правоохоронці швидко оточили район НПЗ, щоб не допустити до території очевидців, що могли підтвердити точність влучання дронів, як це було попереднього разу у ніч на 24 січня. Тоді відео та фото у соціальних мережах з коментарями місцевих жителів підтвердили влучання та детонації великих ємностей з нафтопродуктами.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод належить компанії "Роснефть", має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік. Це робить його одним з найбільших НПЗ в Росії. Частина вироблених нафтопродуктів постачається збройним силам РФ, частина йде на експорт.

НПЗ розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України.