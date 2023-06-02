Українські воїни в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки
Ізраїльські військові у Польщі разом з українцями працюють над впровадженням системи раннього оповіщення про ракетні атаки на території нашої держави.
Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.
Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.
"Поки ми тут говоримо, ізраїльські та українські військові працюють спільно у Польщі з метою імплементації нашої системи попередження, яка буде рятувати життя цивільних осіб в Україні", - сказав Коен.
Раніше, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетні удари.
Зазначається, що система в столиці ідентифікує ракети та снаряди всіх видів та куди вони впадуть, щоб звузити радіус, в якому жителі можуть бути у небезпеці. Вона також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають шукати укриття.
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