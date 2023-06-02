Украинские воины в Польше овладевают израильской системой оповещения о ракетных атаках

Израильские военные в Польше вместе с украинцами работают над внедрением системы раннего оповещения о ракетных атаках на территории нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

"Пока мы здесь говорим, израильские и украинские военные работают совместно в Польше с целью имплементации нашей системы предупреждения, которая будет спасать жизнь гражданских лиц в Украине", - сказал Коэн.