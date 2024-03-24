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Українські воїни можуть звернутися по допомогу через "Єдину ветеранську лінію"

Неділя 24 березня 2024 17:11
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Українські воїни можуть звернутися по допомогу через "Єдину ветеранську лінію" Архівне фото: Українські воїни можуть звернутися по допомогу через "Єдину ветеранську лінію" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни зможуть отримати консультації з питань, що їх хвилюють, за допомогою "Єдиної ветеранської лінії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

"Впровадження телефонної "Єдиної ветеранської лінії" є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх родин, а також сім'ям полеглих воїнів.

Працює "Єдина ветеранська лінія" щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Допомога ветеранам в Україні

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.

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