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Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Фото: Ка-52 "Алігатор" (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий за назвою "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі не зазначили, на якому з напрямків фронту це трапилось.

Ка-52 - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 "Чорна акула".

Станом на середину листопада 2022 року, підтверджено втрату щонайменше 25 одиниць Ка-52 під час вторгнення, що становить понад 25 % усіх боєздатних вертольотів цього типу, які перебувають на озброєнні російської армії.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.

Нещодавно українські військові під час бойових дій збили російський штурмовик Су-25, а також чотири ворожі дрони.

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