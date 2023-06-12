Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ .

По состоянию на середину ноября 2022 года, подтверждена потеря не менее 25 единиц Ка-52 во время вторжения, что составляет более 25 % всех боеспособных вертолетов этого типа, находящихся на вооружении российской армии.

Ка-52 - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула".

В Генштабе не отметили, на каком из направлений фронта это произошло.

"Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла 216 180 воинов погибшими.

Недавно украинские военные во время боевых действий сбили российский штурмовик Су-25, а также четыре вражеских дрона.

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