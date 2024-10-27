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Українські військові знищили дві російські САУ "Піон" неподалік Горлівки (відео)

Горлівка, Неділя 27 жовтня 2024 12:15
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Українські військові знищили дві російські САУ "Піон" неподалік Горлівки (відео) Фото: українські військові знищили дві російські САУ "Піон" біля Горлівки (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дві САУ "Піон" знищили українські військові неподалік Горлівки. Окуповане місто знаходиться в 25 км від фронту і вважається глибоким тилом росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Хортицький вітер".

"Відразу дві самохідних артилерійські установки великої потужності 2С7 "Піон" знищили бійці батальйону безпілотних систем", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, це сталося в глибокому тилу ворога - за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.

"Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено влучними снайперськими скидами з дрона-"бомбера" Nemesis. Корегування удару здійснювали аеророзвідники об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють", - додали військові.

Що відомо про установку "Піон"

2С7 "Піон" - 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до 47,5 км.

"Піон" призначений для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу.

Ситуація у районі Горлівки

Горлівка - місто Донецької області, яке було тимчасово захоплене російськими військами у 2014 році. Після цього окупанти перетворили місто на місце зосередження об'єктів з технікою та живою силою, які прямують на фронт.

Українські військові знищили дві російські САУ &quot;Піон&quot; неподалік Горлівки (відео)

При цьому Сили оборони України постійно завдають ударів по місцях зосередження ресурсів росіян у Горлівці. Крім того, партизани також проводять розвідку у місті.

Нещодавно партизани знайшли секретне місце дислокації окупантів у Горлівці. Тут, зокрема, багато загарбників із Бурятії.

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