UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові знищили дві гармати росіян (відео)

Фото: у країнські військові знищили дві гармати росіян (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз окупанти залишились без двох гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили України.

"Силами 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищено 2 ворожі гармати ворога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.

При цьому, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні