Українські військову брали участь у міжнародному курсі НАТО CIMIC для офіцерів тактичної та штабної ланки. Вони проходять на базі Центру підготовки до іноземних місій у місті Кельце, Польща.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
"Метою навчання була підготовка офіцерів цивільно-військового співробітництва до виконання завдань за призначенням, у рамках міжнародних миротворчих та військових операцій, а також обмін досвідом учасників з різних країн світу", - розповіли у Генштабі.
Відомо, що у навчаннях також взяли участь офіцери CIMIC з Чехії, Іспанії, Німеччини, США та Польщі. З ними займались військові інструктори та представники міжнародних організацій з Греції, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Канади та США.
Під час навчань українські військові показали міжнародним представникам, яка наразі безпекова ситуація в Україні.
"Впродовж двох тижнів учасники курсу вдосконалювали свої навички у сфері цивільно-військового співробітництва, а саме за напрямком: планування заходів цивільно-військового співробітництва, оцінки стану цивільного середовища, проведення перемовин, координації надання гуманітарної допомоги, а також налагодженні ефективної цивільно-військової взаємодії", - сказано в повідомленні.
По закінченню навчань всі військові успішно підтвердили високий рівень підготовки та отримали відповідні сертифікати ЦВС НАТО.
Фото: українські військові взяли участь у міжнародному навчальному курсі НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що навчання український військових на американських танках Abrams M1A1 ще не розпочались, однак вже "відносно скоро" мають стартувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.