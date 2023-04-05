"Метою навчання була підготовка офіцерів цивільно-військового співробітництва до виконання завдань за призначенням, у рамках міжнародних миротворчих та військових операцій, а також обмін досвідом учасників з різних країн світу", - розповіли у Генштабі.

Відомо, що у навчаннях також взяли участь офіцери CIMIC з Чехії, Іспанії, Німеччини, США та Польщі. З ними займались військові інструктори та представники міжнародних організацій з Греції, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Канади та США.

Під час навчань українські військові показали міжнародним представникам, яка наразі безпекова ситуація в Україні.

"Впродовж двох тижнів учасники курсу вдосконалювали свої навички у сфері цивільно-військового співробітництва, а саме за напрямком: планування заходів цивільно-військового співробітництва, оцінки стану цивільного середовища, проведення перемовин, координації надання гуманітарної допомоги, а також налагодженні ефективної цивільно-військової взаємодії", - сказано в повідомленні.

По закінченню навчань всі військові успішно підтвердили високий рівень підготовки та отримали відповідні сертифікати ЦВС НАТО.

Фото: українські військові взяли участь у міжнародному навчальному курсі НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)