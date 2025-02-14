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Українські військові відбили штурм росіян біля Великої Новосілки (відео)

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 22:13
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Українські військові відбили штурм росіян біля Великої Новосілки (відео) Фото: українські військові відбили штурм росіян біля Великої Новосілки (Ukrinform_NurPhoto via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти намагались провести штурм біля Великої Новосілки. Але чергова атака РФ на Покровському напрямку провалилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook 110-ї ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

"На Покровському напрямку захисники відбили ворожий штурм поблизу Великої Новосілки", - йдеться у повідомленні.

Окупанти намагались провести штурм на бронетехніці, тому для проведення атаки задіяли танк та дві БМП.

"Однак завдяки влучній роботі нашої артилерії та FPV-дронів всі бронемашини противника були зупинені й спалені. Чергова російська офензива провалилася", - констатували у 110-й бригаді.

Бої за Велику Новосілку

Велика Новосілка - селище Волноваського району Донецької області в Україні. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади.

Ще наприкінці січня Росія заявляла про нібито "повну окупацію" Великої Новосілки в Донецькій області. В ОСУВ "Хортиця" це спростували, зазначивши, що українські сили утримують певні рубежі ближче до околиці селища і бій у населеному пункті триває.

Днями українські військові заявляли, що наразі бої йдуть на околицях Великої Новосілки. Окупанти не мають успіху у своїх атаках.

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