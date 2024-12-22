Українські військові відбили потужний штурм РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хортицький вітер ".

"Для штурму ворог залучив п'ять одиниць бронетехніки - два танки та три БМП з десантом, які були своєчасно виявлені аеророзвідкою підрозділу. Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані, але не успішно", - йдеться у повідомленні.

Вже безпосередньо на місці спішування, коли російська піхота почала покидати бойові машини, українські пілоти почали працювати по них дронами зі скидами.

"Спроба врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення ударами з дронів. Спочатку ворог втратив БМП, а потім було добито танк. Обидві ворожі одиниці були повністю знищені без можливості відновлення", - додали військові.

До того ж, особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ.

"Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано ударами дронів", - резюмували бійці.