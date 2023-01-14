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Українські військові розбили мотострілковий підрозділ росіян у Луганській області

Фото: ЗСУ розбили мотострілковий підрозділ росіян у Луганській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як розтрощили мотострілковий підрозділ російських окупантів у Луганській області. Під час удару вдалося знищити ворожі БМП, особовий склад та забудови, де базувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів, було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам", - йдеться в повідомленні.

Ті, своєю чергою, відпрацювали по ворогу гарматним вогнем та артилерією.

"Було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів", - додали військові.

Нагадаємо, як раніше повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, українські Сили оборони потроху просуваються вперед на Кремінському напрямку.

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ЛуганськЗбройні сили України