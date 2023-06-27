Українські військові просуваються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України просуваються в Донецькій та Запорізькій областях і відбивають захоплені раніше росіянами населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

26 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Стельмахівки, Кривошиївки, Роздолівки, Веселого.

Російські блогери стверджували, що війська РФ намагалися просунутися до Берестового і здійснили атаки поблизу Кремінної.





Бої у Донецькій області

Командувач Східної групи військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські сили очистили російський плацдарм через канал Сіверський-Донець Донбас у напрямку Бахмута, можливо, йдеться про район на південний захід від Бахмута.

Офіційні кадри, опубліковані 26 червня, показують, як українські війська атакують позиції 3-го батальйону 57-ї окремої мотострілецької бригади (5-та загальновійськова армія Східного військового округу) на Бахмутському напрямку, а російські сили відходять.

Російські військові блогери стверджують, що українські сили просунулися в районі Кліщіївки і Курдюмівки. 25 червня речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на Бахмутському напрямку на 600-1000 метрів.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Миньківки (13 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута) та Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ здійснили невдалі атаки біля Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Череватий заявив, що російські війська перекидають ВДВ, піхоту, БАРС (Бойовий резерв Росії), територіальні війська, підрозділи "Шторм-З", підрозділи приватних військових компаній "Патріот", "Факел" і "Ветерани" до Бахмута, намагаючись зберегти контроль над містом.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, що російські сили нещодавно досягли обмежених успіхів у Мар’їнці. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки.





"Південна вісь"

Українські та російські сили продовжували бойові дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, і українські сили досягли успіхів станом на 26 червня.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інші українські посадовці та геолокаційні відеозаписи підтвердили, що українські сили захопили Рівнопіль 26 червня.

Російські джерела визнали, що українські сили увійшли до Рівнополя, але стверджували, що російські сили все ще утримують позиції в частині населеного пункту.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська також атакували вздовж лінії Левадне-Рівнопіль-Макарівка, Приютне-Старомерське та поблизу Новодонецького.

Генштаб України повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новодарівки з метою відбити позиції в цьому районі. Російські військові блогери стверджували, що в районі Макарівки діє російська 60-та ОМСБр або частина 136-ї ОМСБр.

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 26 червня. Деякі російські блогери вказали, що П’ятихатки є спірними і що вогонь російської артилерії не дозволяє українським силам повернутися до населеного пункту, але ISW не може підтвердити ці заяви.

Геолокаційні кадри підтвердили, що станом на 26 червня українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 25 червня, видно, як російські сили обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту, а також як російська піхота відступає від мосту.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська контролюють дачну територію поблизу Олешок і що берегова лінія поблизу Голої Пристані є спірною зоною.

Деякі російські джерела стверджували, що їхні війська намагалися відтіснити українські сили від берега річки, але українці закріпилися на своїх позиціях біля Антонівського мосту.



