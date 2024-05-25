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Українські військові показали яскраве відео знищення відомого танку РФ

Фото: ЗСУ підбили та спалили російський Т-90М (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові змогли знищити російський танк Т-90М "Прорив". Їм часто хвалиться окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"На рахунку підрозділу роти ударних БПЛА 47 ОМБр  вже шість Т-90 "Прорив", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, всі шість зупинені під час руху, два з них з миттєвою детонацією, два спалили під час повторного ураження і два запалити не вдалось.

Що відомо про танк

Т-90М "Прорив" - глибока модернізація російського ОБТ Т-90 прийнята на озброєння в 2020 році. У ньому встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення перевищили 500 тисяч осіб. Минулої доби ЗСУ знищили 1140 загарбників, 15 танків, 22 бойові броньовані машини (ББМ) і 41 артилерійську систему.

Зазначимо, за минулий тиждень ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога і збили чотири літаки та один гелікоптер.

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Війна в Україні