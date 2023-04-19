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Українські військові показали, як розгромили російських мінометників

Фото: бійці ЗСУ розгромили російських мінометників (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 квітня, українські бійці показали, як вони боряться з російськими мінометниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького розгромили ворожих мінометників", - повідомили в командування.

Військові розповіли, що аеророзвідники 30 ОМБр вчасно виявили ворога, що збирався вдарити по українським позиціям з мінометів, та скорегували вогонь артилерії.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Олексій Резніков показав в дії французькі бойові машини AMX-10, які називають "колісними танками".

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