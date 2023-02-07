Українські військові вогнем із мінометів накрили позиції росіян під Бахмутом (відео)

Українські військові виявили позиції російської піхоти під Бахмутом та завдали по них удар із мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Павлюк зазначив, що це трапилось на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що українські військові виявили окупантів на екскаваторі та атакували їх за допомогою дрона.

Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

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