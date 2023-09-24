Українські військові можуть лікуватись за кордоном: алгоритм дій

Вже понад рік повномасштабної війни в Україні діє програма для військових. Захисники можуть виїхати за кордон, щоб отримати необхідне лікування та реабілітацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
"На сьогодні завдяки потужній міжнародній підтримці та взаємодії Міністерства охорони здоров’я з партнерами близько 4 тисяч українців евакуйовано до клінік Євросоюзу", - повідомили в міністерстві.
МОЗ також зазначило, що у програмі лікування можуть брати участь як цивільні, так й військові громадяни.
За даними міністерства, забезпечення військовослужбовців, які боронять суверенітет та територіальну цілісність країни, необхідною медичної та реабілітаційною допомогою, доступ до якої обмежено через війну, є одним з першочергових пріоритетів для держави.
З огляду на це уряд ухвалив постанову, яка значно спрощує механізм медичної евакуації військових.
Згідно з документом, для медевакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи.
Тепер медзаклад, в якому захисник чи захисниця України перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон.
Медзаклад також самостійно готує пакет документів, зокрема:
Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням.
Подальші дії
Далі висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу.
Державний орган, своєю чергою, надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.
Потім МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки та оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.
МОЗ України за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує захисника/захисницю до закордонної клініки.
Більш детально ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації для цивільних українців можна в матеріалі РБК-Україна.
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