UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові "дали на горіхи" загонам "Шторм-Z", - речник ЗСУ

Фото: російські загони Шторм-Z "отримали на горіхи" від Сил оборони України (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Майже всі боєзіткнення минулої доби відбулись на Мар'їнському напрямку. Саме там Сили оборони завдали удару по російських загонах "Шторм-Z".

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook пресцентру.

За словами Шершня, загалом протягом минулої доби російські військові 16 разів атакували позиції українських сил, 14 із них - в районі Мар’їнки.

"Зокрема, на напрямку Олександрівка - Мар’їнка "отримали на горіхи" загони "Шторм". Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів", - повідомив речник.

На Авдіївському напрямку, за даними Шершня, ворог вів наступальні дії в районі Первомайського - однак безрезультатно.

"Триває різнопланова робота, зокрема щодо знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. У результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу", - повідомив він.

За словами речника, військові РФ відмовляються від виконання бойових завдань.

Санітарні втрати РФ за минулу добу на Таврійському напрямку склали 156 окупантів, безповоротні - 55 росіян.

Втрати росіян

Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.

Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.

Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мар'їнкаВійна Росії проти України