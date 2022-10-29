Українські військові у Британії навчаються надавати допомогу під обстрілами (фото)

Навчання проходяться в рамках навчальної операції UNIFIER. Новобранці Сил безпеки вчаться рятувати побратимів від разу на полі бою під ворожим вогнем, а в разі необхідності евакуювати захисників у безпечнішу зону для надання медичної допомоги.

Навчають українських військових інструктори 3-го батальйону легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї механізованої бригадної групи 3-ї дивізії Збройних сил Канади.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канаді і Великій Британії!" - йдеться у повідомленні.

Фото: ЗСУ у Британії вчаться допомагати під обстрілами (t.me/ministry_of_defense_ua)