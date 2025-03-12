Українські війська знищили танкову колону та десант окупантів на Торецькому напрямку

ЗСУ знищили танкову колону та десант російських військ на Торецькому напрямку. Операція була здійснена за допомогою аеророзвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

У результаті атаки дві одиниці танків окупантів були знищені, ще дві почали відступати, залишивши своїх солдатів на полі бою. Десант розбігся, частина опинилася у відкритому полі, інші сховались у навколишніх кущах.

Під час бойових дій колону танків, набиту піхотою, вдалося виявити і нейтралізувати завдяки коригуванню артилерійського вогню та використанню дронів.

Окупанти, посиливши атаки важкою технікою, намагалися наступати масовими силами, але їхній наступ був успішно зупинений завдяки оперативній роботі українських аеророзвідників, артилерії та підрозділів безпілотних систем.

Бої на Торецькому напрямку

Нагадаємо, що Сили оборони України нещодавно здійснили просування на Торецькому напрямку, закріпившись на вулицях Дружби в центрі міста та Будівельників у південній частині Торецька, згідно з геолокаційними кадрами від 8 березня.

Водночас російські війська також фіксували просування, зокрема на вулиці Воронезькій у західній частині міста, як показують кадри від 7 березня. Російські загарбники атакували позиції під Торецьком біля Дружби, Дачного та Диліївки 7 і 8 березня.