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Украинские войска уничтожили танковую колонну и десант оккупантов на Торецком направлении

Среда 12 марта 2025 13:14
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Украинские войска уничтожили танковую колонну и десант оккупантов на Торецком направлении Фото: ВСУ уничтожили танковую колонну на Торецком направлении (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили танковую колонну и десант российских войск на Торецком направлении. Операция была осуществлена с помощью аэроразведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

На Торецком направлении украинские военные успешно отбили вражеский штурм, уничтожив большую танковую колонну и десант российских войск.

Оккупанты, усилив атаки тяжелой техникой, пытались наступать массовыми силами, но их наступление было успешно остановлено благодаря оперативной работе украинских аэроразведчиков, артиллерии и подразделений беспилотных систем.

Во время боевых действий колонну танков, набитую пехотой, удалось обнаружить и нейтрализовать благодаря корректировке артиллерийского огня и использованию дронов.

В результате атаки две единицы танков оккупантов были уничтожены, еще две начали отступать, оставив своих солдат на поле боя. Десант разбежался, часть оказалась в открытом поле, другие спрятались в окрестных кустах.

Бои на Торецком направлении

Напомним, что Силы обороны Украины недавно осуществили продвижение на Торецком направлении, закрепившись на улицах Дружбы в центре города и Строителей в южной части Торецка, согласно геолокационным кадрам от 8 марта.

При этом российские войска также фиксировали продвижение, в том числе на улице Воронежской в западной части города, как показывают кадры от 7 марта. Российские захватчики атаковали позиции под Торецком возле Дружбы, Дачного и Дилиевки 7 и 8 марта.

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