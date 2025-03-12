Украинские войска уничтожили танковую колонну и десант оккупантов на Торецком направлении

ВСУ уничтожили танковую колонну и десант российских войск на Торецком направлении. Операция была осуществлена с помощью аэроразведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram .

В результате атаки две единицы танков оккупантов были уничтожены, еще две начали отступать, оставив своих солдат на поле боя. Десант разбежался, часть оказалась в открытом поле, другие спрятались в окрестных кустах.

Во время боевых действий колонну танков, набитую пехотой, удалось обнаружить и нейтрализовать благодаря корректировке артиллерийского огня и использованию дронов.

Оккупанты, усилив атаки тяжелой техникой, пытались наступать массовыми силами, но их наступление было успешно остановлено благодаря оперативной работе украинских аэроразведчиков, артиллерии и подразделений беспилотных систем.

Бои на Торецком направлении

Напомним, что Силы обороны Украины недавно осуществили продвижение на Торецком направлении, закрепившись на улицах Дружбы в центре города и Строителей в южной части Торецка, согласно геолокационным кадрам от 8 марта.

При этом российские войска также фиксировали продвижение, в том числе на улице Воронежской в западной части города, как показывают кадры от 7 марта. Российские захватчики атаковали позиции под Торецком возле Дружбы, Дачного и Дилиевки 7 и 8 марта.