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Українські війська, ймовірно, прорвали першу лінію оборони росіян на півдні, - Міллі

П'ятниця 25 серпня 2023 15:27
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Українські війська, ймовірно, прорвали першу лінію оборони росіян на півдні, - Міллі Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України, ймовірно, прорвали першу лінію оборони російських військ на півдні, зокрема в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерала США Марка Міллі в інтерв’ю AlmamlakaTV.

"З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак", - сказав Міллі.

Він також додав, що зараз "кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину на фронті для своїх військ на деяких ділянках півдня".

Ситуація на півдні

За даними інституту вивчення війни (ISW), українські війська наблизилися до другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі.

На геолокованих кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Ряд російських військових та блогерів висловлюють занепокоєння проривом ЗСУ оборонних ліній у Запорізькій області та сходяться на думці, що це критичний момент на полі бою.

Аналітики вважають, що російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.

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