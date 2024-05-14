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Українські війська провели зміну позицій в районі Лук'янців Харківської області

Україна, Вівторок 14 травня 2024 11:37
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Українські війська провели зміну позицій в районі Лук'янців Харківської області Фото: ЗСУ провели зміну позицій в районі Лук'янців (ілюстративне фото facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Ярослава Борзова

Українські війська провели зміну позицій у Лук'янців Харківської області. Такі дії здійснили задля збереження життів українських захисників на тлі систематичних ударів КАБ-ів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у командуванні ЗСУ, внаслідок інтенсивних авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів по українських підрозділах, для збереження життя військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці.

"Тривають бойові дії", - підсумували у Генштабі ЗСУ по ситуації.

Ситуація на інших напрямках в області

Крім того, як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, наразі ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку, втім його "успіх відповідно досить умовний".

"Так само атакує по Вовчанському напрямку. Наразі на північних околицях нашого міста відповідно точаться стрілецькі бої... Активно ворога знищують і наразі намагаються зачистити в тому числі і саме місто Вовчанськ", - каже він

За його словами, наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутися.

Ситуація на Харківському напрямку

Як повідомлялось напередодні, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Зокрема наразі там ведуться активні бої за Вовчанськ. Як поінформували у військовому командуванні, ворог кинув значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з власними втратами.

Крім того, голова ГУР Кирило Буданов, говорячи про обстановку на фронті, повідомив у інтерв'ю NYT, що наразі на фронті ситуація наближається до критичної.

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