Українські війська атакували на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

ISW пише, що російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна і досягли підтверджених успіхів.

Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 27 та 28 листопада, показують, що російські війська просунулися на північ від Сіньківки та на захід від Первотравневого.

Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили понад чотири російські атаки у районі Сіньківки та Петропавлівки на Куп'янському напрямку та понад 12 російських атак у районі Стельмахівки, Ямполівки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва у напрямку Лимана.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська продовжували наступальні операції в районі Орлянки, але не просунулися вперед.

Український командир, який діє на напрямку Куп'янськ-Лиман, заявив, що російські війська зазвичай проводять атаки піхотними групами чисельністю від 10 до 30 осіб у кожній без підтримки бронетехніки.

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи російських військ відбили чотири атаки українських військ на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки 28 листопада.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, українські війська продовжували наземні атаки на південь від Бахмута 28 листопада, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували штурмові операції на південь від Бахмуту.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та у напрямку Часового Яру.

28 листопада російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російський блогер 27 листопада заявив, що російські війська просунулися в Хромово і в районі Берхівки, і досягли тактичних успіхів у районі Кліщіївки та Андріївки.

Інші російські блогери стверджували 28 листопада, що російські війська безуспішно атакували важливі тактичні висоти на північний захід від Кліщіївки та поблизу Хромового.

Російський військовий блогер заявив, що підрозділи ВДВ Росії діють поблизу Соледара.

За словами російського блогера, 28 листопада російські війська відбили українську атаку на північний захід від Горлівки в районі Майорського.

Генштаб України повідомив, що 28 листопада українські війська відбили російські атаки на північний захід від Горлівки в районі Сєвєрного.

Російські війська 28 листопада незначно просунулися у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Про це свідчить відео.

Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися у промисловому районі переважно тому, що російські військові перекинули бронетехніку російського полку до лінії фронту.

ISW 6 листопада спостерігав за повідомленнями, що російські війська перекинули недоукомплектовані частини танкового полку в район Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичів; поблизу Авдіївки, Степового, Опитного, Сєвєрного та Первомайського; і на південь від Тоненького.

Декілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська просунулися на 1,5 кілометра на схід від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської бригади безуспішно атакували поблизу Досвідченого і що одна з російських бригад безуспішно атакувала біля Водяного та вздовж лінії Піски-Первомайське.

Російські блогери стверджують, що бойові дії продовжуються на південь від Новокалинового та поблизу Красногорівки. Інший блогер спростував твердження Росії про те, що російські війська повністю захопили виноградники на південь від Авдіївки

Відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, 27 листопада заявив, що російські війська пішли з околиць Степового, для збереження особового складу, тоді як інші блогери стверджували, що поблизу населеного пункту продовжуються бойові дії.

Генштаб України заявив, що російські війська атакують невеликими групами піхоти у напрямку Авдіївки після того, як зазнали значних втрат у військовій техніці.

Російські джерела стверджували, що українські війська безуспішно контратакували поблизу Степового 27 та 28 листопада.

28 листопада російські війська провели наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Машовець стверджував, що підрозділи російського полку безуспішно атакували поблизу Георгіївки і що підрозділи іншого російського полку безуспішно атакували біля Новомихайлівки.

Російський солдат, який імовірно діє у напрямку Мар'їнки, стверджував, що російським силам не вистачає можливості оборони та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки українські війська швидко завдають ударів по російських позиціях, змушуючи російські підрозділи постійно передислокуватися на нові позиції.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку під Георгіївкою 28 листопада.

"Південна вісь"

За повідомленнями ISW, українські війська 28 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Повідомляється, що 28 листопада російські війська атакували та просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Російські джерела стверджували ввечері 27 листопада та 28 листопада, що підрозділи одного російського полку атакували вздовж лінії Приютне-Старомайорське та захопили невказані висоти на північ від Старомайорського.

Генштаб України повідомив, що російські війська не проводили наступальних операцій у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Українські війська 28 листопада продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного у напрямку Копані за останні кілька днів.

Російські блогери стверджували, що українські сили за підтримки важкої техніки та бронетехніки безуспішно атакували на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки.

Відомий російський військовий блогер заявив, що російські війська відбили атаку української бронетехніки поблизу Вербового. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська також відбили українську атаку поблизу Новопокровки.

28 листопада російські війська продовжили наземні атаки в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська відбили позиції у невстановленому лісовому масиві на заході Запорізької області. Російські ЗМІ заявили, що російські війська контратакували поблизу Вербового та Роботиного 27 листопада.

Російський блогер 28 листопада заявив, що погана погода продовжує створювати проблеми для російської та української повітряної розвідки.

Українські війська зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області 28 листопада.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують тримати позиції на східному березі Херсонської області.

Російські блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та в лісовому масиві поблизу Кринків.