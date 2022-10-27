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Українські виробники продовжують забезпечувати продовольчу безпеку країни

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

Попри воєнний стан українські підприємці збільшують свої потужності, гарантуючи продовольчу безпеку країни, але вони також потребують державної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook за підсумками поїздки в Тернопільську область.

Так, вона ознайомилися з роботою фермерського господарства "Гадз", передового виробника молока та плодових. Понад 10 років тому підприємство починалося як соціальний проєкт, оскільки в області на той час був високий рівень безробіття.

"Сьогодні можна з впевненістю сказати, що проєкт вдався. На сьогодні тут працює майже тисяча працівників з середньою заробітною платою у 28 тис. грн, і які щорічно збирають 25 тисяч тонн фруктів для українського та закордонного ринків", - констатувала Шуляк.

Водночас вона наголосила, що якими б успішними не були українські виробництва, вони потребують підтримки з боку держави.

"Попри воєнний стан "Газд" продовжує будівництво нових об’єктів та збільшує свої потужності, що гарантуватиме продовольчу безпеку нашої країни. Так роблять не лише вони. Як і не лише вони продовжують стикатися з корупцією в будівельній сфері", - сказала Шуляк.

Вона додала, що прийняття в другому читанні законопроєкту 5655 щодо реформи містобудування унеможливить корупцію у будівельній сфері.

"Це дозволить перевести всі процеси в цифровізовану прозору площину, і чиновники більше не зможуть вимагати хабар. Знаю, це точно буде. Наша ціль на сьогодні - пришвидшення процесу", - наголосила Олена Шуляк.

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Економіка УкраїниОлена Шуляк