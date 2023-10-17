Українські ветерани встановили світовий рекорд у Мадриді

Призери першого туру змагань "Сильні України" протягли за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 т. Їхній результат - 20 метрів за 30,69 секунди.

Поїздку ветеранів до Мадрида організувала Федерація стронгмену України за сприяння народних депутатів від "Слуги народу", а також меценатів. Головний суддя - Василь Вірастюк.

"Розпочинаючи низку змагань "Сильні України", ми в першу чергу спостерігали за враженнями від самих учасників - як їм ідея реабілітації через спорт. У різних містах України ми збирали неймовірно крутих, міцних духом захисників та захисниць. Всі вони дали зрозуміти: реабілітація через спорт є однією з найкращих. Яскравий приклад тому - світовий рекорд у Мадриді. Мене не залишає відчуття гордості за наших незламних захисників", - зазначила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Команда рекордсменів складається з восьми осіб, які отримали важкі травми під час бойових дій і після лікування та протезування обрали реабілітацію через спорт

Олександр Швачка, позивний "Вовк";

Михайло Дроботенко, позивний "Сєвєр";

Вячеслав Цюх, позивний "Німець";

Євген Смага, позивний "Сем";

Артем Погорілий, позивний "Тьома";

Артем Марченко, позивний "Мара";

Денис Барчук, позивний "Привид";

Владислав Шатіло, позивний "Шатя".

Нагадаємо, учасники команди були відібрані за результатами змагань "Сильні України", які відбулися у липні-вересні цього року в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному за сприяння народних депутатів від "Слуги народу".

Ветерани та військовослужбовці змагалися в трьох адаптивних дисциплінах: жим лежачи, аеробайк і веслування на тренажері.