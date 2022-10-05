Українські UI/UX-дизайнери зможуть отримати експертний фідбек онлайн

Волонтерська ініціатива NIX Design Review покликана підтримати початківців і досвідчених дизайнерів, яким для професійного зростання потрібні експертні поради. Персональні фідбеки від IT-команди NIX можна буде отримати онлайн. Для цього необхідно заповнити заявку на сайті й додати до неї свій дизайн у Figma. Експерти аналізуватимуть проєкти веб-дизайну, логотипів, брендбуків.

Ідея виникла з початком повномасштабної війни, згадує її ініціатор Ігор Артюхов, Lead Designer у NIX:

«Ми розуміємо, наскільки складно сьогодні знайти собі ментора. Тим паче в онлайні. До того ж відгуки про якість роботи можуть бути дуже різними — залежно від того, хто їх лишає і в якій формі. Але достеменно людина не знатиме, хто має рацію. Це і стало поштовхом для мене й моєї команди створити безкоштовну платформу для всіх дизайнерів-практиків. Ми радо розглянемо їхні доробки і дамо технічний фідбек щодо запропонованих робіт».

Після курсів дизайнеру-початківцю потрібні регулярні фідбеки наставника, пояснює експерт. Досвідчений спеціаліст завжди знає, яке дизайнерське рішення можна реалізувати в розробці і чи буде воно візуально привабливим та зручним для користувачів. Про все це важливо дізнатися на старті кар'єри.

Ігор Артюхов, Lead Designer у NIX:

«Із часом у дизайнерів розвивається “надивленість”. У поєднанні з регулярними фідбеками досвідчених колег вона дає змогу розуміти потреби бізнесу й вимоги розробки. Адже дизайнери не працюють у вакуумі. Ми створюємо те, з чим взаємодіють інші люди. Працювати з фідбеками і дотримуватися цих порад — частина нашої щоденної роботи».

Як отримати фідбек від експерта NIX:

заповнити онлайн-форму на сайті;

додати до заявки дизайн-проєкт у Figma;

дочекатися коментарів фахівця у дизайн-проєкті та спробувати поліпшити свою роботу, спираючись на ці поради.

«Якщо побачимо, що загалом дизайн хороший, розпитаємо про функціональні нюанси. Скажімо, дізнаємося в автора чи авторки роботи, що станеться у разі натискання на певну кнопку, як зміниться зображення і чи буде цей дизайн user friendly», — додає Ігор Артюхов.

Зверни увагу: залежно від кількості запитів підготовка фідбеку може тривати кілька днів.

Ініціативу вже підтримали 10 дизайнерів NIX. Якщо кількість запитів на фідбек зростатиме, команда залучить більше експертів. Усі вони готові оцінювати будь-які інтерфейси.

Формат онлайн-фідбеку корисний не лише початківцям. В умовах дистанційної роботи багатьом фахівцям бракує живого спілкування та свіжого погляду на їхні доробки. Тому й досвідченим дизайнерам буде що обговорити з Ніксами.

Докладніше про ініціативу NIX Design Review читай на сайті.