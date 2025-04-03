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Українські учні розробили ШІ-сервіс, який бореться з дезінформацію в медіапросторі

Кропивницький, Четвер 03 квітня 2025 15:29
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Українські учні розробили ШІ-сервіс, який бореться з дезінформацію в медіапросторі Що відомо про розробку підлітків (фото: Андрія Райкович / Facebook)
Автор: Василина Копитко

П'ятеро учнів кропивницького ліцею нових технологій навчання за два дні створили ШI-інструмент, що виявляє дискримінацію в соціальних мережах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича у Facebook.

Що відомо про розробку

Вихованці кропивницького ліцею нових технологій навчання Анастасія Левченко, Ліна Кравченко, Роман Теплухін, Іван Холін, Поліна Серчанська розробили ШI-інструмент, з допомогою якого виявляють дискримінацію в соцмережах.

"Сайт вміє боротися з токсичністю в медіапросторі. Він аналізує тексти в соцмережах і виявляє дезінформацію, гендерні стереотипи та булінг. Натомість генерує альтернативні і гендерно-нейтральні коментарі", - йдеться у повідомленні.

Розробка допомогла команді юних винахідників HARBOUR SEALS перемогти на нацвідборі міжнародного хакатону Teens in AI. Далі учні візьмуть участь у відборі на міжнародному етапі хакатону.

"Пишаємось нашими розумними та креативними школярами. Респект їх керівнику Дмитру Єрмакову. Бажаємо перемоги на міжнародному етапі конкурсу", - написав Райкович.

Українські учні розробили ШІ-сервіс, який бореться з дезінформацію в медіапросторіУкраїнські учні розробили ШІ-сервіс, який бореться з дезінформацію в медіапросторіКоманда юних розробників із Кропивницького (фото: Андрія Райкович / Facebook)

Додамо, хакатон - це що захід, під час якого спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення разом працюють над розв'язанням якоїсь проблеми або створенням нового додатку чи сервісу. Хакатони тривають від дня до тижня.

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