Украинские ученики разработали ИИ-сервис, который борется с дезинформацией в медиапространстве

Пятеро учеников кропивницкого лицея новых технологий обучения за два дня создали ИИ-инструмент, выявляющий дискриминацию в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича в Facebook .

Что известно о разработке

Воспитанники кропивницкого лицея новых технологий обучения Анастасия Левченко, Лина Кравченко, Роман Теплухин, Иван Холин, Полина Серчанская разработали ИИ-инструмент, с помощью которого выявляют дискриминацию в соцсетях.

"Сайт умеет бороться с токсичностью в медиапространстве. Он анализирует тексты в соцсетях и выявляет дезинформацию, гендерные стереотипы и буллинг. При этом генерирует альтернативные и гендерно-нейтральные комментарии", - говорится в сообщении.

Разработка помогла команде юных изобретателей HARBOUR SEALS победить на нацотборе международного хакатона Teens in AI. Далее ученики примут участие в отборе на международном этапе хакатона.

"Гордимся нашими умными и креативными школьниками. Респект их руководителю Дмитрию Ермакову. Желаем победы на международном этапе конкурса", - написал Райкович.

Команда юных разработчиков из Кропивницкого (фото: Андрея Райкович / Facebook)

Добавим, хакатон - это мероприятие, во время которого специалисты в области разработки программного обеспечения вместе работают над решением какой-то проблемы или созданием нового приложения или сервиса. Хакатоны длятся от дня до недели.