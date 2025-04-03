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Украинские ученики разработали ИИ-сервис, который борется с дезинформацией в медиапространстве

Кропивницкий, Четверг 03 апреля 2025 15:29
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Украинские ученики разработали ИИ-сервис, который борется с дезинформацией в медиапространстве Что известно о разработке подростков (фото: Андрея Райкович / Facebook)
Автор: Василина Копытко

Пятеро учеников кропивницкого лицея новых технологий обучения за два дня создали ИИ-инструмент, выявляющий дискриминацию в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича в Facebook.

Что известно о разработке

Воспитанники кропивницкого лицея новых технологий обучения Анастасия Левченко, Лина Кравченко, Роман Теплухин, Иван Холин, Полина Серчанская разработали ИИ-инструмент, с помощью которого выявляют дискриминацию в соцсетях.

"Сайт умеет бороться с токсичностью в медиапространстве. Он анализирует тексты в соцсетях и выявляет дезинформацию, гендерные стереотипы и буллинг. При этом генерирует альтернативные и гендерно-нейтральные комментарии", - говорится в сообщении.

Разработка помогла команде юных изобретателей HARBOUR SEALS победить на нацотборе международного хакатона Teens in AI. Далее ученики примут участие в отборе на международном этапе хакатона.

"Гордимся нашими умными и креативными школьниками. Респект их руководителю Дмитрию Ермакову. Желаем победы на международном этапе конкурса", - написал Райкович.

Украинские ученики разработали ИИ-сервис, который борется с дезинформацией в медиапространствеУкраинские ученики разработали ИИ-сервис, который борется с дезинформацией в медиапространствеКоманда юных разработчиков из Кропивницкого (фото: Андрея Райкович / Facebook)

Добавим, хакатон - это мероприятие, во время которого специалисты в области разработки программного обеспечения вместе работают над решением какой-то проблемы или созданием нового приложения или сервиса. Хакатоны длятся от дня до недели.

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