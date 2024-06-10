Українські учні навчатимуться за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та убер-школи

ЮНІСЕФ спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та за сприяння МОН відкрили в Україні шістнадцять цифрових освітніх центрів

Повномасштабна війна в Україні вплинула на всі сфери життя, у тому числі й освітню: зруйновані заклади освіти, стрес дітей, їхніх батьків, опікунів та вчителів, неможливість навчатись у безпечних та комфортних умовах через постійні повітряні тривоги та періодичні відключення світла – все це стало реальністю після 24 лютого 2022 року та увійшло до нашого життя.

Для надання доступу до освіти в умовах війни Міністерство освіти і науки України разом із міжнародними партнерами розбудовують мережу Цифрових Освітніх Центрів (DLC).

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціація інноваційної та цифрової освіти вже відкрили шістнадцять цифрових освітніх центрів (DLC) у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Головне завдання центрів – забезпечення навчання 16 000 школярів, які не мають повноцінного доступу до офлайн навчання у прифронтових та деокупованих громадах.

У цифрових освітніх центрах учні зможуть безплатно:

за допомогою Штучного Інтелекту визначити, які предмети та теми зі шкільної програми їм потрібно надолужити;

навчатись за допомогою інтерактивних кейсових уроків;

проходити практичні та лабораторні роботи, використовуючи технології віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності;

отримувати індивідуальні консультації (надолужувати освітні втрати) через спеціальний застосунок (так звана Убер-Школа);

набувати навички, що мають найбільший попит у XXI столітті, завдяки "Урокам для успішного життя";

розважатись з користю зі спеціальною освітньою програмою "Minecraft";

визначити свій рівень володіння та опанувати українську та англійську мови;

отримати психоемоційну підтримку;

сформувати Паспорт Здібностей до 1 000+ сучасних професій за допомогою сертифікованого профорієнтаційного адаптивного тестування, визначити професію своєї мрії та побудувати індивідуальну траєкторію подальшого навчання та кар’єри.

"Мета цифрових освітніх центрів – забезпечення безперервного навчання дітей та підлітків, надолуження освітніх втрат, надання можливості брати участь у заходах неформальної освіти, психоемоційна підтримка дітей і підлітків, їхніх батьків та вчителів, надання можливостей для соціалізації та взаємодії, а також підвищення професійних компетентностей учителів. Пріоритет надано деокупованим територіям та громадам, які наближені до бойових дій", – сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

"У кожній громаді, де працює DLC, впродовж року навчатимуться учні 1-11 класів – першочергово ті, хто має обмежений доступ до освіти та потребує додаткової підтримки у навчанні та психоемоційної підтримки, наприклад, діти з інвалідністю або внутрішньо переміщені діти. Загалом планується охопити 16 000 школярів", – повідомив Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ.

Координатором Цифрових Освітніх Центрів у цих трьох областях є Асоціація інноваційної та цифрової освіти, яка за підтримки Міністерства освіти і науки України з початку війни успішно розвиває Мережу Українських Освітніх Хабів, як в Україні, так і в країнах ЄС та Великій Британії.

"Наша команда прагне не просто відкрити Цифрові Освітні Центри, а зробити з них справжні освітні хаби для дітей, підлітків та їхніх батьків у громадах, які найбільше потерпають від війни, де б їм було цікаво та корисно, а мешканці громад захотіли б приходити знову і знову", – розповідає Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Вищезазначені активності відбуваються в межах проєкту “Створення цифрових освітніх центрів (DLC) та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді", який реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) та Глобального партнерства заради освіти (GPE).